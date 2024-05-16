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Артифлекс Хондро раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл в блистере в коробке, №10 - Львов (141506) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (108)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
570,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (108)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
570,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (108)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
570,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (2)
527,79 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
677,99
Экономия: -139,76 грн
538,23 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (108)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
570,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (108)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
570,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (108)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
570,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (108)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
570,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
703,99
Экономия: -165,76 грн
538,23 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (108)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
570,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: раствор для инъекций (5)
731,99
Экономия: -193,76 грн
538,23 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
575,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
597,99
Экономия: -59,76 грн
538,23 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: раствор для инъекций (8)
640,99
Экономия: -102,76 грн
538,23 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
684,99
Экономия: -146,76 грн
538,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (108)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
570,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
718,99
Экономия: -180,76 грн
538,23 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
Всего: упаковка (1)
661,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (108)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
570,60 грн