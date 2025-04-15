Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 186 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
417,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
368,09
Экономия при брони: -32,54 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 56 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
353,49
Экономия при брони: -16,06 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 56 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
417,40 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
393,67
Экономия при брони: -1,67 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
417,40 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
417,40 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
379,90
Экономия при брони: -18,85 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
319,67
Экономия при брони: -11,20 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
359,60
Экономия при брони: -30,53 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
417,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
348,89
Экономия при брони: -19,82 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
417,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
379,24
Экономия при брони: -21,40 грн