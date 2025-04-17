Винница (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
372,70
Экономия при брони: -54,94 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
361,76
Экономия при брони: -44,36 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
379,70
Экономия при брони: -14,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
417,40 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
417,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
354,13
Экономия при брони: -36,73 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
364,40
Экономия при брони: -47,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
417,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
351,99
Экономия при брони: -34,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
417,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
375,58
Экономия при брони: -26,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
366,22
Экономия при брони: -17,04 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
417,40 грн