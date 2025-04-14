Одесса (адрес не указан)
Доступно в 195 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
376,49
Экономия при брони: -17,35 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
360,22
Экономия при брони: -19,45 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
362,34
Экономия при брони: -26,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
353,68
Экономия при брони: -18,24 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
419,60 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
419,60 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
419,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
374,30
Экономия при брони: -22,02 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
419,60 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
419,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
370,16
Экономия при брони: -19,02 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
377,43
Экономия при брони: -36,08 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International