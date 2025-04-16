Николаев (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
351,32
Экономия при брони: -16,35 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
417,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
402,86
Экономия при брони: -20,93 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Подорожник
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
417,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
359,82
Экономия при брони: -25,16 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
385,91
Экономия при брони: -24,37 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
417,40 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека бам
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
417,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
396,40
Экономия при брони: -29,20 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
325,04
Экономия при брони: -19,38 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
371,47
Экономия при брони: -55,01 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
328,58
Экономия при брони: -12,12 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Подорожник
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
396,40
Экономия при брони: -29,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
331,46
Экономия при брони: -17,79 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
417,40 грн