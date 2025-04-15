Львов (адрес не указан)
Доступно в 203 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
421,30 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
369,66
Экономия при брони: -24,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
421,30 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
421,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
421,30 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
373,65
Экономия при брони: -39,24 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
364,97
Экономия при брони: -31,93 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
397,60
Экономия при брони: -25,60 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
421,30 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
391,60
Экономия при брони: -19,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International