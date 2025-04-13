Киев (адрес не указан)
Доступно в 743 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
378,90
Экономия при брони: -10,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
404,60
Экономия при брони: -36,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
351,05
Экономия при брони: -32,02 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
346,19
Экономия при брони: -40,39 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
365,55
Экономия при брони: -48,69 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International