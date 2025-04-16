Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 166 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
417,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
417,40 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
397,46
Экономия при брони: -5,46 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
380,18
Экономия при брони: -19,35 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
366,43
Экономия при брони: -39,29 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
370,83
Экономия при брони: -26,98 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
361,70
Экономия при брони: -17,85 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
417,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
368,50
Экономия при брони: -24,65 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
352,68
Экономия при брони: -14,02 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
417,40 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
361,45
Экономия при брони: -22,79 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
370,16
Экономия при брони: -31,50 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
417,40 грн