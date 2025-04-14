Харьков (адрес не указан)
Доступно в 330 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
361,72
Экономия при брони: -11,62 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
376,60
Экономия при брони: -41,57 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
419,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
377,88
Экономия при брони: -60,64 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International