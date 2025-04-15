Днепр (адрес не указан)
Доступно в 244 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
402,11
Экономия при брони: -25,32 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
393,96
Экономия при брони: -25,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
359,68
Экономия при брони: -24,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
379,80
Экономия при брони: -17,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
353,45
Экономия при брони: -14,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
419,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
419,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
363,53
Экономия при брони: -25,56 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
360,81
Экономия при брони: -22,84 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
365,25
Экономия при брони: -20,52 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
355,24
Экономия при брони: -13,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
364,28
Экономия при брони: -22,44 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
367,68
Экономия при брони: -30,94 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
419,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International