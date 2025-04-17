Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
418,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
382,58
Экономия при брони: -11,48 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
418,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
418,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
418,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
397,70
Экономия при брони: -12,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
418,17
Экономия при брони: -22,33 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
418,00 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
351,12
Экономия при брони: -38,77 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
418,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
340,57
Экономия при брони: -15,26 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
418,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
418,00 грн