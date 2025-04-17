Киев
Фосфорал (Fosforal)

Фосфорал (Fosforal)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 76 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
418,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
338,60 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
382,58
Экономия при брони: -11,48 грн
371,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
418,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
418,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
418,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
397,70
Экономия при брони: -12,90 грн
384,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
336,76 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
418,17
Экономия при брони: -22,33 грн
395,84 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
313,76 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
418,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
326,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
351,12
Экономия при брони: -38,77 грн
312,35 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
418,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
351,46 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
340,57
Экономия при брони: -15,26 грн
325,31 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
338,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
418,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
338,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Фосфорал гранулы для орального раствора 3 г пакет 8 г №1
Propharma International
418,00 грн
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