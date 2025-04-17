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Орнидазол-Здоровье (Ornidazole-Zdorovye)
Орнидазол-Здоровье (Ornidazole-Zdorovye)
Винница
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Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Одесская, 51
71.6 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
103,00
Экономия при брони:
-3,09 грн
99,91
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Барановка, ул. Костельная, 3-Б
131.6 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
101,00
Экономия при брони:
-3,03 грн
97,97
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
146.7 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
88,00
Экономия при брони:
-2,64 грн
85,36
грн
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Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Славута, ул. Защитников Украины, 19-А
165.9 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
101,00
Экономия при брони:
-3,03 грн
97,97
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Саврань, ул. Мира, 68
169.3 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
114,00
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 14-Е
189.1 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
97,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ирпень, ул. Алиевой З., 66/1
189.9 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
94,30
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
191.7 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
93,00
Экономия при брони:
-1,86 грн
91,14
грн
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Нежинская, 16
192.9 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
118,50
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Гостомель, ул. Остромирская, 35
193.4 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
95,00
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
196.4 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
106,00
Экономия при брони:
-7,42 грн
98,58
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
198.3 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
115,40
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Чавдар Елизаветы, 18
199.4 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
98,50
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
200.5 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
114,00
Экономия при брони:
-8,00 грн
106,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Тычины Павла, 9
201.0 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
102,80
Экономия при брони:
-4,30 грн
98,50
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
201.1 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
97,50
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
201.1 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
113,19
Экономия при брони:
-7,19 грн
106,00
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
201.8 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
101,00
Экономия при брони:
-2,02 грн
98,98
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
259.1 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
97,90
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
260.6 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
114,00
Экономия при брони:
-5,00 грн
109,00
грн
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