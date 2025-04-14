Киев
Орнидазол-Здоровье (Ornidazole-Zdorovye)

Орнидазол-Здоровье (Ornidazole-Zdorovye)

Одесса (адрес не указан)
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В городах рядом
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Саврань, ул. Мира, 68
188.8 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
114,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
114,00
Экономия при брони: -8,00 грн
106,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
255.5 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
94,34 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 18:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
305.2 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
99,15 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
342.8 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
114,00
Экономия при брони: -5,00 грн
109,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
344.3 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
97,90 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
366.2 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
94,34 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Каменское, перек. Франко / Болотникова, 5/23
368.0 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
88,22 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
368.8 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
114,00
Экономия при брони: -8,00 грн
106,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
368.9 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
114,00
Экономия при брони: -6,00 грн
108,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
369.2 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
94,34 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
370.1 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
88,54 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
371.5 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
114,00
Экономия при брони: -6,00 грн
108,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
372.8 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
94,34 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
387.1 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
97,90 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
393.2 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
114,00
Экономия при брони: -8,00 грн
106,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
399.5 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
91,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Чавдар Елизаветы, 18
434.1 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
98,50 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
435.1 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
113,19
Экономия при брони: -7,19 грн
106,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
435.6 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
114,00
Экономия при брони: -8,00 грн
106,00 грн
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