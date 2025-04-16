Орнидазол-Здоровье (Ornidazole-Zdorovye)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Николаев
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. 3-я Слободская, 49/1
4.2 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека
Открыто
Закроется через 17 мин
Николаев, ул. Веселиновская, 10
6.6 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
149.1 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
177.1 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
114,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
194.9 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека
Саврань, ул. Мира, 68
195.1 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
258.3 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
114,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
258.4 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
114,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
258.8 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
259.7 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Каменское, перек. Франко / Болотникова, 5/23
260.9 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
261.2 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
114,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
262.5 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
267.9 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
276.9 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
114,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека бам
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
278.3 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
278.9 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Днепр, пл. Вокзальная, 1
284.4 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
114,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Калиновая, 1
290.6 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Чавдар Елизаветы, 18
396.8 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
397.4 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
113,19
Экономия при брони: -7,19 грн
Аптека 36,6
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
397.5 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье