Орнидазол-Здоровье (Ornidazole-Zdorovye)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Львов
Пульс
Львов, ул. Окуневского, 3
2.1 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, ул. Гашека Ярослава, 2-А
5.0 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358
5.7 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, ул. Кос-Анатольского, 2
6.3 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Пульс
Николаев, ул. Шептицкого, 24
35.0 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Пульс
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 36
38.0 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Пульс
Стрый, ул. Галицкая, 1-Г
63.8 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Пульс
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 9
64.8 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Пульс
Борислав, ул. Школьная, 1
75.1 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
121.1 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
114,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Подорожник
Ковель, бульв. Леси Украинки, 35
161.2 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Мукачево, ул. Новака Андрея, 11/2
181.5 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Авк фарм
Славута, ул. Защитников Украины, 19-А
209.5 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
101,00
Экономия при брони: -3,03 грн
Свк фарм
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
221.6 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
88,00
Экономия при брони: -2,64 грн
Свк фарм
Барановка, ул. Костельная, 3-Б
265.2 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
101,00
Экономия при брони: -3,03 грн
Аптека
Закрыто
Открывается через 44 мин
Гостомель, ул. Остромирская, 35
448.6 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, бульв. Руденко Николая, 14-Е
458.2 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Свк фарм
Киев, просп. Берестейский, 108/1
458.6 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
93,00
Экономия при брони: -1,86 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Нежинская, 16
462.1 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
466.2 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
111,00
Экономия при брони: -7,77 грн