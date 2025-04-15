Киев
Орнидазол-Здоровье (Ornidazole-Zdorovye)

Орнидазол-Здоровье (Ornidazole-Zdorovye)

Львов (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 4 аптеках в Львов
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Окуневского, 3
2.1 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
99,10 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Гашека Ярослава, 2-А
5.0 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
114,00 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358
5.7 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
115,50 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Кос-Анатольского, 2
6.3 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
113,90 грн
В городах рядом
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Николаев, ул. Шептицкого, 24
35.0 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
112,70 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 36
38.0 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
98,80 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Стрый, ул. Галицкая, 1-Г
63.8 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
94,30 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 9
64.8 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
115,50 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Борислав, ул. Школьная, 1
75.1 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
94,30 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
121.1 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
114,00
Экономия при брони: -8,00 грн
106,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ковель, бульв. Леси Украинки, 35
161.2 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
94,30 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Мукачево, ул. Новака Андрея, 11/2
181.5 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
98,10 грн
Авк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Славута, ул. Защитников Украины, 19-А
209.5 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
101,00
Экономия при брони: -3,03 грн
97,97 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
221.6 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
88,00
Экономия при брони: -2,64 грн
85,36 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Барановка, ул. Костельная, 3-Б
265.2 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
101,00
Экономия при брони: -3,03 грн
97,97 грн
Аптека
Закрыто
Открывается через 44 мин
Гостомель, ул. Остромирская, 35
448.6 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
95,00 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, бульв. Руденко Николая, 14-Е
458.2 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
97,50 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
458.6 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
93,00
Экономия при брони: -1,86 грн
91,14 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Нежинская, 16
462.1 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
118,50 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
466.2 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
111,00
Экономия при брони: -7,77 грн
103,23 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное