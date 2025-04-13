Орнидазол-Здоровье (Ornidazole-Zdorovye)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
111,00
Экономия при брони: -7,77 грн
Подорожник
Киев, просп. Тычины Павла, 9
6.2 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
102,80
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Нежинская, 16
6.3 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Свк фарм
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
101,00
Экономия при брони: -2,02 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
114,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Свк фарм
Киев, просп. Берестейский, 108/1
9.9 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
93,00
Экономия при брони: -1,86 грн
Подорожник
Киев, ул. Чавдар Елизаветы, 18
9.9 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека 36,6
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
113,20
Экономия при брони: -7,20 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, бульв. Руденко Николая, 14-Е
10.4 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
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Гостомель, ул. Остромирская, 35
25.8 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
156.9 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 24 мин
Черкассы, ул. Надпольная, 340
159.5 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
114,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Свк фарм
Барановка, ул. Костельная, 3-Б
203.4 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
101,00
Экономия при брони: -3,03 грн
Свк фарм
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
246.7 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
88,00
Экономия при брони: -2,64 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
248.7 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
114,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека
Саврань, ул. Мира, 68
259.7 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Авк фарм
Славута, ул. Защитников Украины, 19-А
259.9 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
101,00
Экономия при брони: -3,03 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
348.8 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье