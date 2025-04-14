Орнидазол-Здоровье (Ornidazole-Zdorovye)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Днепр
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
114,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
10.5 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, перек. Франко / Болотникова, 5/23
31.2 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
69.9 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
114,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
114,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
73.1 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
77.6 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
77.8 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
78.1 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
114,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
108.9 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
134.8 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Богодухов, пл. Независимости, 38
193.3 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
194.5 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
199.6 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
114,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
236.1 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
114,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
238.4 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Саврань, ул. Мира, 68
362.6 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
379.2 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
113,19
Экономия при брони: -7,19 грн