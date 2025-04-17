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Орнидазол-Здоровье (Ornidazole-Zdorovye)
Орнидазол-Здоровье (Ornidazole-Zdorovye)
Чернигов
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Гостомель, ул. Остромирская, 35
126.9 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
95,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 9
128.2 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
102,80
Экономия при брони:
-4,30 грн
98,50
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
115,40
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
128.7 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
101,00
Экономия при брони:
-2,02 грн
98,98
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
129.6 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
106,00
Экономия при брони:
-7,42 грн
98,58
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
114,00
Экономия при брони:
-8,00 грн
106,00
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
97,50
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
113,19
Экономия при брони:
-7,19 грн
106,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ирпень, ул. Алиевой З., 66/1
131.0 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
94,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Чавдар Елизаветы, 18
131.7 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
98,50
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
131.9 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
93,00
Экономия при брони:
-1,86 грн
91,14
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Нежинская, 16
132.0 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
118,50
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 14-Е
135.2 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
97,50
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
234.8 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
97,90
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
237.1 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
114,00
Экономия при брони:
-5,00 грн
109,00
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Бердичев, ул. Одесская, 51
261.9 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
103,00
Экономия при брони:
-3,09 грн
99,91
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Барановка, ул. Костельная, 3-Б
287.3 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
101,00
Экономия при брони:
-3,03 грн
97,97
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
330.2 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
88,00
Экономия при брони:
-2,64 грн
85,36
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Богодухов, пл. Независимости, 38
332.4 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
115,50
Экономия при брони:
-9,80 грн
105,70
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Славута, ул. Защитников Украины, 19-А
337.8 км
Орнидазол-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
101,00
Экономия при брони:
-3,03 грн
97,97
грн
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