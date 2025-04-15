Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 167 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
168,00
Экономия при брони: -21,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
161,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
167,30
Экономия при брони: -15,99 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 59 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
163,43
Экономия при брони: -15,18 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
184,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
161,00
Экономия при брони: -27,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
161,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
176,30
Экономия при брони: -19,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
161,40
Экономия при брони: -7,33 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 59 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
184,00
Экономия при брони: -27,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
164,14
Экономия при брони: -19,13 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
155,45
Экономия при брони: -31,58 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
163,55
Экономия при брони: -18,53 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
179,00
Экономия при брони: -32,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
161,79
Экономия при брони: -16,77 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
163,62
Экономия при брони: -28,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
159,28
Экономия при брони: -31,05 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
161,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 59 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
156,26
Экономия при брони: -21,08 грн