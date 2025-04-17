Винница (адрес не указан)
Доступно в 60 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
163,36
Экономия при брони: -13,35 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
184,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
166,03
Экономия при брони: -16,75 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
184,00 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
184,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
164,91
Экономия при брони: -15,63 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
184,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
184,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
156,87
Экономия при брони: -5,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
163,22
Экономия при брони: -12,34 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
184,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
160,05
Экономия при брони: -11,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
161,43
Экономия при брони: -13,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
176,30
Экономия при брони: -12,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
184,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
184,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
155,61
Экономия при брони: -7,48 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
184,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
184,00 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
184,00 грн