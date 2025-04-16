Николаев (адрес не указан)
Доступно в 74 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
161,24
Экономия при брони: -19,89 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
176,30
Экономия при брони: -20,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
164,55
Экономия при брони: -9,31 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
184,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
192,81
Экономия при брони: -10,14 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
194,32
Экономия при брони: -12,27 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
184,00 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
184,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
176,30
Экономия при брони: -20,60 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
159,51
Экономия при брони: -10,43 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
155,17
Экономия при брони: -29,72 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
155,64
Экономия при брони: -30,19 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
176,30
Экономия при брони: -20,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
160,62
Экономия при брони: -11,54 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
184,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
163,22
Экономия при брони: -5,88 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
157,25
Экономия при брони: -31,08 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
159,33
Экономия при брони: -33,16 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
184,00 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс