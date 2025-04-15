Львов (адрес не указан)
Доступно в 154 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
165,58
Экономия при брони: -14,68 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
183,90
Экономия при брони: -26,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
183,90
Экономия при брони: -26,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
176,30
Экономия при брони: -18,70 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
160,91
Экономия при брони: -26,92 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
161,00
Экономия при брони: -12,99 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
176,30
Экономия при брони: -18,70 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
176,30
Экономия при брони: -18,70 грн
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
176,30
Экономия при брони: -18,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
181,00
Экономия при брони: -23,40 грн
D.s.
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
0.9 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
184,00
Экономия при брони: -26,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
164,31
Экономия при брони: -30,86 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
164,80
Экономия при брони: -7,20 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
183,90
Экономия при брони: -26,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
183,90
Экономия при брони: -26,30 грн