Киев (адрес не указан)
Доступно в 430 аптеках в Киев
Подорожник
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
184,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
183,50
Экономия при брони: -39,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
162,47
Экономия при брони: -7,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
164,77
Экономия при брони: -37,41 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
184,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
161,15
Экономия при брони: -5,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
157,74
Экономия при брони: -9,78 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
184,00
Экономия при брони: -39,51 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
185,50
Экономия при брони: -39,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
163,04
Экономия при брони: -15,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
161,44
Экономия при брони: -6,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
158,65
Экономия при брони: -7,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
184,00 грн
Виталюкс
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Подорожник
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
184,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
170,30
Экономия при брони: -7,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
156,84
Экономия при брони: -6,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
157,57
Экономия при брони: -5,97 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
184,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
160,21
Экономия при брони: -15,59 грн