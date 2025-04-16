Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
176,30
Экономия при брони: -20,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
164,74
Экономия при брони: -18,75 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
161,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
169,14
Экономия при брони: -8,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
158,45
Экономия при брони: -12,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
169,93
Экономия при брони: -8,68 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
184,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
176,30
Экономия при брони: -20,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
168,38
Экономия при брони: -7,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
156,21
Экономия при брони: -34,07 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
184,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
164,44
Экономия при брони: -42,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
159,53
Экономия при брони: -37,39 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
176,30
Экономия при брони: -20,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
163,27
Экономия при брони: -39,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
161,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
176,60
Экономия при брони: -20,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
164,46
Экономия при брони: -34,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
159,03
Экономия при брони: -13,24 грн