Харьков (адрес не указан)
Доступно в 128 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
161,83
Экономия при брони: -5,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
194,49
Экономия при брони: -11,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
176,30
Экономия при брони: -15,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
184,00 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
173,62
Экономия при брони: -29,85 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
168,65
Экономия при брони: -7,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
170,88
Экономия при брони: -9,49 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
184,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
166,75
Экономия при брони: -22,82 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
159,95
Экономия при брони: -16,02 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
184,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
166,61
Экономия при брони: -12,06 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
158,37
Экономия при брони: -13,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
195,16
Экономия при брони: -12,72 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
184,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
162,74
Экономия при брони: -7,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
160,06
Экономия при брони: -11,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
164,52
Экономия при брони: -9,84 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
159,37
Экономия при брони: -11,15 грн