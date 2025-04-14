Днепр (адрес не указан)
Доступно в 187 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
160,08
Экономия при брони: -11,48 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
163,40
Экономия при брони: -14,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
166,53
Экономия при брони: -18,15 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
176,30
Экономия при брони: -18,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
176,30
Экономия при брони: -18,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
162,86
Экономия при брони: -21,57 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
166,14
Экономия при брони: -17,57 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
183,90
Экономия при брони: -26,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
155,36
Экономия при брони: -14,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
164,58
Экономия при брони: -23,29 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
161,09
Экономия при брони: -14,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
162,12
Экономия при брони: -19,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
164,77
Экономия при брони: -22,12 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
161,16
Экономия при брони: -20,26 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
157,51
Экономия при брони: -11,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
160,70
Экономия при брони: -14,31 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
163,60
Экономия при брони: -19,82 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
156,26
Экономия при брони: -12,48 грн