Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
176,30
Экономия при брони: -20,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
166,28
Экономия при брони: -18,28 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
169,97
Экономия при брони: -15,85 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
158,83
Экономия при брони: -10,83 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
184,00
Экономия при брони: -28,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
159,46
Экономия при брони: -10,84 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
162,84
Экономия при брони: -14,84 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
181,00
Экономия при брони: -25,60 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
161,09
Экономия при брони: -6,98 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
160,96
Экономия при брони: -6,59 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
160,85
Экономия при брони: -6,29 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
158,60
Экономия при брони: -7,26 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
158,81
Экономия при брони: -4,67 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
176,30
Экономия при брони: -20,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
165,58
Экономия при брони: -10,99 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
183,90
Экономия при брони: -28,50 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
164,64
Экономия при брони: -10,34 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Шевченко, 51
1.8 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
176,30
Экономия при брони: -20,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
156,09
Экономия при брони: -8,93 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 161
2.5 км
Ксероформ порошок накожный 10 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
176,30
Экономия при брони: -20,90 грн