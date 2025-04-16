Николаев (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
145,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
144,20
Экономия при брони: -13,40 грн
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
145,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
145,40 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
148,00
Экономия при брони: -17,20 грн
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
145,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
145,40 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
145,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
144,20
Экономия при брони: -13,40 грн
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
145,40 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
144,20
Экономия при брони: -13,40 грн
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
145,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
141,70
Экономия при брони: -10,90 грн
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
145,40 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
145,40 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
145,40 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
145,40 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
145,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
141,70
Экономия при брони: -10,90 грн
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
145,40 грн