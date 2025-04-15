Львов (адрес не указан)
Доступно в 148 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
144,30 грн
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
145,40 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
144,30
Экономия при брони: -15,50 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
144,30 грн
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
145,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
144,30 грн
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
145,40 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
143,10
Экономия при брони: -14,90 грн
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
144,30
Экономия при брони: -15,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
129,30
Экономия при брони: -0,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
141,90
Экономия при брони: -13,10 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
144,30
Экономия при брони: -15,50 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
D.s.
Львов, пл. Кропивницкого, 2
0.9 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
133,00
Экономия при брони: -4,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
141,90
Экономия при брони: -13,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
144,30 грн
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
145,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
144,20
Экономия при брони: -15,40 грн