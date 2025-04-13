Киев (адрес не указан)
Доступно в 471 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
141,90
Экономия при брони: -5,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
144,20
Экономия при брони: -8,80 грн
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
145,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
144,30 грн
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
145,40 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
144,30 грн
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
145,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
144,30
Экономия при брони: -8,90 грн
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
145,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
144,30 грн
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
145,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
144,30 грн
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
145,40 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
151,45
Экономия при брони: -23,01 грн
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
152,71
Экономия при брони: -23,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
144,30 грн
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
145,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
148,60
Экономия при брони: -12,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
144,30 грн
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
145,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
144,30 грн
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
145,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
141,90
Экономия при брони: -6,50 грн
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
145,40 грн