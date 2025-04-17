Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
144,30
Экономия при брони: -8,80 грн
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
145,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
144,20
Экономия при брони: -8,70 грн
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
145,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
151,10
Экономия при брони: -15,60 грн
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
145,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
144,30 грн
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
145,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
141,90
Экономия при брони: -6,40 грн
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
145,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
144,30 грн
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
145,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
144,20
Экономия при брони: -8,70 грн
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
145,40 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
144,30 грн
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
145,40 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
144,20
Экономия при брони: -8,70 грн
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
145,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
144,30 грн
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
145,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
144,30 грн
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
145,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
148,00
Экономия при брони: -12,50 грн
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
145,40 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
144,30 грн
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
145,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
144,30 грн
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
145,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
144,20
Экономия при брони: -8,70 грн
Клобескин крем 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье
145,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Клобескин мазь 0.05 % туба 25 г №1
Корпорация Здоровье