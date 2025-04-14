Карбамазепин-Здоровье Форте (Carbamazepin-Zdorovye Forte)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 141 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
212,60 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
212,60 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
212,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
212,60 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
212,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
212,60 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
212,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
212,60 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
216,50
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
212,60 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
212,60 грн