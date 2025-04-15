Карбамазепин-Здоровье Форте (Carbamazepin-Zdorovye Forte)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
212,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
212,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
212,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
212,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
212,60 грн
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
212,60 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
212,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
212,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
212,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
212,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
212,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
212,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Лычаковская, 71
2.3 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье