Карбамазепин-Здоровье Форте (Carbamazepin-Zdorovye Forte)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
212,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
212,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
212,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
212,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
212,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
212,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
216,50
Экономия при брони: -3,90 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
212,60 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
212,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
212,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
212,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
212,60 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
212,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
212,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
212,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Карбамазепин-Здоровье Форте таблетки 400 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
174,96
Экономия при брони: -5,39 грн