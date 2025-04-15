Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 162 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через null мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
357,50 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
436,72
Экономия при брони: -35,24 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
357,50 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
357,50 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
357,50 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
353,83
Экономия при брони: -23,83 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
357,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
376,59
Экономия при брони: -13,92 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
357,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
435,25
Экономия при брони: -79,34 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
440,33
Экономия при брони: -83,91 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
357,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
435,58
Экономия при брони: -98,47 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
357,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
440,12
Экономия при брони: -84,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
354,06
Экономия при брони: -17,06 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
426,63
Экономия при брони: -41,87 грн