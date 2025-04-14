Одесса (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
357,50 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
432,04
Экономия при брони: -70,46 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
357,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
357,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
357,50 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
357,50 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
438,54
Экономия при брони: -81,23 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
357,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
357,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
357,50 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
373,31
Экономия при брони: -16,83 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
376,12
Экономия при брони: -20,25 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
379,42
Экономия при брони: -23,59 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
357,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
357,50 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
357,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
357,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Греческая, 46
3.6 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
Аптека копейка
Одесса, пл. Греческая, 3/4
3.6 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
439,03
Экономия при брони: -64,83 грн