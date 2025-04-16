Киев
Дифенда (Difenda)

Дифенда (Difenda)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 68 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
363,30
Экономия при брони: -11,81 грн
351,49 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
357,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
375,57
Экономия при брони: -19,51 грн
356,06 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
395,21 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
357,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
357,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
357,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
357,50 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
357,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
357,50 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
357,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
296,21 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
357,50 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
357,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
335,91 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 18:30
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
435,36
Экономия при брони: -50,43 грн
384,93 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
357,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
381,58
Экономия при брони: -32,53 грн
349,05 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
357,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
357,50 грн
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