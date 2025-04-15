Львов (адрес не указан)
Доступно в 121 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
437,30
Экономия при брони: -44,35 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
357,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 47 мин
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
357,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
385,55
Экономия при брони: -40,26 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
412,70
Экономия при брони: -38,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
412,70
Экономия при брони: -38,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
433,96
Экономия при брони: -48,42 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
357,50 грн
Мед-сервис
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
412,70
Экономия при брони: -38,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
412,70
Экономия при брони: -38,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
441,71
Экономия при брони: -78,99 грн
Пульс
Львов, ул. Ужгородская, 1
1.3 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
447,43
Экономия при брони: -74,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Васильковского, 1
1.4 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
424,44
Экономия при брони: -29,73 грн