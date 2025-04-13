Киев (адрес не указан)
Доступно в 378 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 37 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
Подорожник
Закрыто
Открывается через 37 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
Подорожник
Закрыто
Открывается через 37 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
357,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
429,10
Экономия при брони: -34,21 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 37 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
377,05
Экономия при брони: -20,84 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 37 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
357,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 37 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 37 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
376,01
Экономия при брони: -20,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 37 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
380,49
Экономия при брони: -24,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 37 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
430,58
Экономия при брони: -35,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
431,45
Экономия при брони: -16,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 37 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
440,50
Экономия при брони: -62,77 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 37 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
357,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 37 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
357,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 37 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
357,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 37 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
427,94
Экономия при брони: -33,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 37 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Дифенда таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.02 мг + 3 мг блистер №28
Zentiva
378,34
Экономия при брони: -22,73 грн