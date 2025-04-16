Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 65 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гемопрокт суппозитории ректальные стрип №10
Корпорация Здоровье
85,30
Экономия при брони: -4,40 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Гемопрокт суппозитории ректальные стрип №10
Корпорация Здоровье
86,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Гемопрокт суппозитории ректальные стрип №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Гемопрокт суппозитории ректальные стрип №10
Корпорация Здоровье
94,90
Экономия при брони: -14,00 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 26
1.1 км
Гемопрокт суппозитории ректальные стрип №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Гемопрокт суппозитории ректальные стрип №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Гемопрокт суппозитории ректальные стрип №10
Корпорация Здоровье
93,40
Экономия при брони: -12,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Гемопрокт суппозитории ректальные стрип №10
Корпорация Здоровье
86,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Гемопрокт суппозитории ректальные стрип №10
Корпорация Здоровье
94,90
Экономия при брони: -14,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Гемопрокт суппозитории ректальные стрип №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Гемопрокт суппозитории ректальные стрип №10
Корпорация Здоровье
88,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Гемопрокт суппозитории ректальные стрип №10
Корпорация Здоровье
93,30
Экономия при брони: -12,40 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
2.4 км
Гемопрокт суппозитории ректальные стрип №10
Корпорация Здоровье
86,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
2.7 км
Гемопрокт суппозитории ректальные стрип №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Гемопрокт суппозитории ректальные стрип №10
Корпорация Здоровье
89,20
Экономия при брони: -8,30 грн
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Гемопрокт суппозитории ректальные стрип №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Гемопрокт суппозитории ректальные стрип №10
Корпорация Здоровье
89,20
Экономия при брони: -8,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.1 км
Гемопрокт суппозитории ректальные стрип №10
Корпорация Здоровье
94,90
Экономия при брони: -14,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
3.2 км
Гемопрокт суппозитории ректальные стрип №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Гемопрокт суппозитории ректальные стрип №10
Корпорация Здоровье
88,00
Экономия при брони: -11,00 грн