Харьков (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках в Харьков
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Гемопрокт суппозитории ректальные стрип №10
Корпорация Здоровье
93,30
Экономия при брони: -9,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Гемопрокт суппозитории ректальные стрип №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Гемопрокт суппозитории ректальные стрип №10
Корпорация Здоровье
93,40
Экономия при брони: -9,70 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Гемопрокт суппозитории ректальные стрип №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 4 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Гемопрокт суппозитории ректальные стрип №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Гемопрокт суппозитории ректальные стрип №10
Корпорация Здоровье
93,30
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Гемопрокт суппозитории ректальные стрип №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Гемопрокт суппозитории ректальные стрип №10
Корпорация Здоровье
92,90
Экономия при брони: -9,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Гемопрокт суппозитории ректальные стрип №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Гемопрокт суппозитории ректальные стрип №10
Корпорация Здоровье
93,40
Экономия при брони: -9,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.6 км
Гемопрокт суппозитории ректальные стрип №10
Корпорация Здоровье
94,90
Экономия при брони: -11,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
4.8 км
Гемопрокт суппозитории ректальные стрип №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Гемопрокт суппозитории ректальные стрип №10
Корпорация Здоровье
93,40
Экономия при брони: -9,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
Гемопрокт суппозитории ректальные стрип №10
Корпорация Здоровье
46,65
Экономия при брони: -4,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32-Б
5.1 км
Гемопрокт суппозитории ректальные стрип №10
Корпорация Здоровье
94,90
Экономия при брони: -11,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Холодногорская, 2
5.1 км
Гемопрокт суппозитории ректальные стрип №10
Корпорация Здоровье
94,90
Экономия при брони: -11,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 7
5.9 км
Гемопрокт суппозитории ректальные стрип №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Достоевского, 10
5.9 км
Гемопрокт суппозитории ректальные стрип №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 49/8
6.0 км
Гемопрокт суппозитории ректальные стрип №10
Корпорация Здоровье
93,30
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
6.0 км
Гемопрокт суппозитории ректальные стрип №10
Корпорация Здоровье