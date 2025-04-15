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Гекотон
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Гекотон
®
(Gecoton
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Запорожье
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Гожулянская, 26
200.9 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
734,10
Экономия при брони:
-33,72 грн
700,38
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
227.2 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
746,23
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
227.4 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
746,73
грн
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Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
248.6 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
676,98
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
250.1 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
709,65
Экономия при брони:
-42,70 грн
666,95
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
250.3 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
780,80
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
250.4 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
781,73
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
259.0 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
675,80
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
259.7 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
700,14
Экономия при брони:
-33,05 грн
667,09
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
263.3 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
703,90
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Миргород, ул. Гоголя, 170-В
263.3 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
673,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Миргород, ул. Гоголя, 170-Б
263.4 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
727,61
Экономия при брони:
-29,13 грн
698,48
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Новомиргород, ул. Соборности, 108-А
280.4 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
583,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Новомиргород, перек. Соборности / Гуричева Андрея, 105/40
280.5 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
583,00
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 335
286.1 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
708,99
Экономия при брони:
-41,90 грн
667,09
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 352
286.7 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
701,62
Экономия при брони:
-34,97 грн
666,65
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 38
288.4 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
707,85
Экономия при брони:
-40,76 грн
667,09
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
288.4 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
746,77
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Университетская, 29
290.2 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
701,68
Экономия при брони:
-34,59 грн
667,09
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Сумы, ул. Сумской артбригады, 13
339.6 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
703,30
Экономия при брони:
-38,74 грн
664,56
грн
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