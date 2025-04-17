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Гекотон
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(Gecoton
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Гекотон
®
(Gecoton
®
)
Винница
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D.s.
Закрыто
Открывается в 05:00
Деражня, ул. Подольская, 1
77.9 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
476,14
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 05:00
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1
110.1 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
501,20
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
111.9 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
674,62
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Привокзальная, 32-В
132.9 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
638,50
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
136.3 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
748,61
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 7
137.1 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
703,90
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 05:00
Кельменцы, ул. Сагайдачного Петра, 76
149.2 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
612,00
грн
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Волочиск, ул. Независимости, 68
168.4 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
654,80
грн
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Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
194.8 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
638,50
грн
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Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
196.8 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
608,10
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
196.8 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
670,40
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Неманская, 6
197.1 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
670,40
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
197.5 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
765,00
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
197.6 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
673,29
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
198.3 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
693,90
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
198.3 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
765,00
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Руденко Ларисы, 11-Б
200.9 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
703,90
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Герца, ул. Центральная, 12
203.8 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
444,01
Экономия при брони:
-7,41 грн
436,60
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Вышгород, просп. Мазепы Ивана, 5
207.0 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
555,23
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Клиническая, 6
211.6 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
765,10
Экономия при брони:
-30,60 грн
734,50
грн
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