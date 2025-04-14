Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Одесса
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
626,84
Экономия при брони: -21,77 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Судостроительная, 1
7.1 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека шар@
Одесса, ул. Заболотного Академика, 26/1
13.1 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
702,70
Экономия при брони: -36,05 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
111.7 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
690,62
Экономия при брони: -23,53 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
112.4 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
129.5 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Измаил, просп. Независимости, 72-П
190.7 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
254.0 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Умань, ул. Небесной Сотни, 7
254.2 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
254.3 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Умань, ул. Тищика, 25
255.3 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Новомиргород, ул. Соборности, 108-А
266.4 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Новомиргород, перек. Соборности / Гуричева Андрея, 105/40
266.6 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Черкассы, бульв. Шевченко, 335
343.4 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
691,29
Экономия при брони: -24,20 грн
Аптека низких цен
Черкассы, бульв. Шевченко, 352
343.5 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
705,51
Экономия при брони: -38,86 грн
Аптека низких цен
Черкассы, ул. Смелянская, 38
344.2 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
705,24
Экономия при брони: -38,15 грн
Аптека низких цен
Черкассы, ул. Университетская, 29
344.9 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
702,42
Экономия при брони: -35,33 грн
D.s.
Кельменцы, ул. Сагайдачного Петра, 76
363.0 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Белая Церковь, ул. Привокзальная, 32-В
372.3 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм