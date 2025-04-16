Николаев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
701,41
Экономия при брони: -34,32 грн
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Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека шар@
Одесса, ул. Заболотного Академика, 26/1
99.1 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
712,68
Экономия при брони: -46,03 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
108.3 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Судостроительная, 1
109.8 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
110.9 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
629,58
Экономия при брони: -24,51 грн
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
176.1 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
176.4 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Новомиргород, ул. Соборности, 108-А
208.0 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Новомиргород, перек. Соборности / Гуричева Андрея, 105/40
208.2 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Умань, ул. Небесной Сотни, 7
240.8 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Умань, ул. Тищика, 25
241.9 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Черкассы, бульв. Шевченко, 335
277.3 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
702,15
Экономия при брони: -35,06 грн
Аптека низких цен
Черкассы, бульв. Шевченко, 352
277.6 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
709,26
Экономия при брони: -42,61 грн
Аптека низких цен
Черкассы, ул. Смелянская, 38
278.7 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
708,79
Экономия при брони: -41,70 грн
Аптека низких цен
Черкассы, ул. Университетская, 29
279.9 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
704,57
Экономия при брони: -37,48 грн
Бажаемо здоровья
Измаил, просп. Независимости, 72-П
299.4 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Белая Церковь, ул. Привокзальная, 32-В
348.4 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Полтава, ул. Гожулянская, 26
349.8 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
729,59
Экономия при брони: -29,21 грн