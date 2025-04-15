Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Львов
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
В городах рядом
Мед-сервис
Броды, ул. Золотая, 24
85.2 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Здорова родина
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
111.1 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
683,59
Экономия при брони: -1,15 грн
Бажаемо здоровья
Ивано-Франковск, ул. Горбачевского, 50
111.3 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
113.1 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
700,48
Экономия при брони: -33,39 грн
Аптека оптовых цен
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
113.4 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 158
115.1 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
716,30
Экономия при брони: -49,21 грн
Подорожник
Тернополь, ул. Клиническая, 6
119.0 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
765,10
Экономия при брони: -30,60 грн
Аптека
Любомль, ул. Соборности, 70
156.3 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Undefined
Волочиск, ул. Независимости, 68
161.5 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Ровнолики
Клевань, ул. Центральная, 1
175.1 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Авк фарм
Ровно, ул. Шевченко, 18
180.7 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Тячев, ул. Нересенская, 29
206.3 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
728,70
Экономия при брони: -0,10 грн
Волыньфарм
Камень-Каширский, ул. Шевченко, 43
209.8 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
218.1 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
D.s.
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1
220.0 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Здорова родина
Герца, ул. Центральная, 12
248.8 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
445,24
Экономия при брони: -8,03 грн
D.s.
Деражня, ул. Подольская, 1
253.6 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
D.s.
Кельменцы, ул. Сагайдачного Петра, 76
256.2 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Белая Церковь, ул. Привокзальная, 32-В
436.9 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм