Харьков (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
713,00
Экономия при брони: -46,05 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.6 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
5.2 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Гожулянская, 26
133.5 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
745,08
Экономия при брони: -44,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, ул. Сумской артбригады, 13
144.7 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
692,35
Экономия при брони: -27,79 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, ул. Засумская, 1
145.0 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Миргород, ул. Гоголя, 170-В
189.7 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-Б
189.7 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
740,88
Экономия при брони: -42,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 335
305.5 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
691,29
Экономия при брони: -24,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 352
305.8 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
705,51
Экономия при брони: -38,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Смелянская, 38
306.9 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
705,24
Экономия при брони: -38,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Университетская, 29
307.9 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
702,42
Экономия при брони: -35,33 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
332.6 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
332.9 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Новомиргород, перек. Соборности / Гуричева Андрея, 105/40
358.3 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Новомиргород, ул. Соборности, 108-А
358.4 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
386.3 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
391.8 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Руденко Ларисы, 11-Б
401.3 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм