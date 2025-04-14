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Гекотон
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Гекотон
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(Gecoton
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Днепр
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Полтава, ул. Гожулянская, 26
131.5 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
747,40
Экономия при брони:
-47,02 грн
700,38
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
193.3 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
698,79
Экономия при брони:
-31,84 грн
666,95
грн
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Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 43 мин
Харьков, ул. Бекетова, 21
194.1 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
676,98
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 43 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
194.5 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
780,80
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
194.5 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
781,73
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
196.1 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
608,10
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 13 мин
Миргород, ул. Гоголя, 170-В
196.1 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
703,50
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-Б
196.1 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
732,95
Экономия при брони:
-34,47 грн
698,48
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 43 мин
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
198.7 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
746,23
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
198.9 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
746,73
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 335
235.7 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
707,25
Экономия при брони:
-40,16 грн
667,09
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 352
236.2 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
701,22
Экономия при брони:
-34,57 грн
666,65
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Черкассы, ул. Смелянская, 38
237.9 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
709,19
Экономия при брони:
-42,10 грн
667,09
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Черкассы, ул. Университетская, 29
239.6 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
695,18
Экономия при брони:
-28,09 грн
667,09
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Новомиргород, ул. Соборности, 108-А
246.1 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
583,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 13 мин
Новомиргород, перек. Соборности / Гуричева Андрея, 105/40
246.2 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
583,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, ул. Сумской артбригады, 13
271.0 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
701,23
Экономия при брони:
-36,67 грн
664,56
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, ул. Засумская, 1
272.7 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
677,43
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
277.8 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
675,80
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
278.4 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
690,69
Экономия при брони:
-23,60 грн
667,09
грн
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