Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Чернигов
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
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Аптека оптовых цен
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Вышгород, просп. Мазепы Ивана, 5
115.9 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
129.1 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
130.1 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптекарь
Киев, ул. Руденко Ларисы, 11-Б
130.6 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
131.0 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптекарь
Киев, ул. Неманская, 6
131.0 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Липковского Василия, 25
131.2 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
131.3 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Белая Церковь, ул. Привокзальная, 32-В
205.1 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Черкассы, ул. Университетская, 29
233.6 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
714,49
Экономия при брони: -47,40 грн
Аптека низких цен
Миргород, ул. Гоголя, 170-Б
233.7 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
735,19
Экономия при брони: -36,71 грн
Бажаемо здоровья
Миргород, ул. Гоголя, 170-В
233.7 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
233.7 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Черкассы, ул. Смелянская, 38
235.1 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
707,58
Экономия при брони: -40,49 грн
Аптека низких цен
Черкассы, бульв. Шевченко, 352
236.5 км
Гекотон® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
710,40
Экономия при брони: -43,75 грн