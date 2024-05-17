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Бетазон Ультра крем для наружного применения туба 15 г, №1 - Львов (219802) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 141 аптеке
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (126)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
146,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (126)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
146,70 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
158,99
Экономия: -20,56 грн
138,43 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
180,99
Экономия: -42,56 грн
138,43 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
174,99
Экономия: -36,56 грн
138,43 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
144,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (126)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
146,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (126)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
146,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
144,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (2)
153,99
Экономия: -15,56 грн
138,43 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 42 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
181,99
Экономия: -43,56 грн
138,43 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
168,50
Экономия: -30,07 грн
138,43 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 42 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (3)
190,99
Экономия: -52,56 грн
138,43 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
144,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Киевская, 9
Всего: упаковка (1)
144,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Кропивницкого, 2
Всего: упаковка (1)
144,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (126)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
146,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (3)
177,50
Экономия: -39,07 грн
138,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (126)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
146,70 грн
Пульс
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Закрыто Открывается через 42 мин
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (1)
157,10 грн